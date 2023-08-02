İşte israfın belgesi! Tasarruf isteyen Mehmet Şimşek bu israfı durdurabilecek mi?

Kamuda tasarruf genelgesi yayımlayan Mehmet Şimşek'e seslenen İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, devletteki israfa dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı danışmanı 8 korumayla niye gezer? Niçin o kadar israf edilir" dedi.

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Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına genelge gönderildi.

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirildi.

Genelgeyle ilgili tartışmalar sürerken devletin kademesindeki israf görüntüleri kamuoyuna yansıması tartışmaları beraberinde getirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, israfa ilişkin örnekleri Youtube kanalında anlattı.

Özışık, "Tasarruf dediğimizde evvela devletin tasarruf etmesi gerekir. Devlet savurgan olmazsa halk da tutumlu olur. Rıza gösterir." dedi.

"Yanlışları haykırmamız lazım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın hükümetin yanlışları konusundaki uyarılarını doğru bulan Özışık, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki israfçıları, gününü gün eden tipleri aramızdan çıkarmamız lazım!" diyen Özışık, "Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Recep Tayyip Erdoğan'ın için son seçim. İstanbul yeniden kaybedilirse Ak Parti büyük kaybeder. Tedbir alınsın diye, kaybetmeyelim diye, haykırıyorum." ifadelerini kullandı.