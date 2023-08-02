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İstanbul'da motosiklet sürücüsüne tırcı maganda dehşeti! Köşeye sıkıştırdı, sopayla paramparça etti

İstanbul'da motosiklet sürücüsüne tırcı maganda dehşeti! Köşeye sıkıştırdı, sopayla paramparça etti

İstanbul Güngören'de aralarında tartışma çıkan tır sürücüsü ve motosiklet sürücüsünün tartışması kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü ittirince kıyamet koptu. Tır sürücüsü sopayı aldı paramparça etti.

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Olay, Güngören’de bulunan Davutpaşa metrosunun yan yolunda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü seyir halinde ilerleyen motosikletliyi yolda sıkıştırarak zor durumda bıraktı. Ardından ikilinin tartışmasının büyümesiyle tır sürücüsü büyük bir sopayla aracından inerek motosikletlinin yanına geldi.

Sopayla motosiklete vurdu
İki sürücünün kısa süreli tartışmasının ardından yaşanan itişmede tır sürücüsünün gözlüğü yere düştü. Aldığı darbeye sinirlenen tır sürücüsü bir anda sinirlerine hakim olamayarak sopayla motosiklete saldırdı.

Vurduğu darbeyle motosikletin önünü parçalayan tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek devam etti. O esnada motosikletli yaşananlara büyük tepki gösterdi. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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