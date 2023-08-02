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İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti

İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti

İSTANBUL Başakşehir’de bir İETT otobüsünün yoğun şekilde duman çıkartarak seyir halinde ilerlemesi trafikteki diğer vatandaşları şaşkına çevirdi. Otobüsün yanından geçerken görüntü alan bir vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu ise akıllara Kemal Sunal’ın “Sakar Şakir” filmini getirdi.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Çıkan dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü. Otobüsten çıkan dumanlar öyle bir seviyeye geldi ki, diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi.

Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu akıllara Kemal Sunal’ı getirerek izleyenleri güldürdü.

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