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Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ŞİLE'de tespit edilen top mermileri denizde fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Top mermilerinin imha edilmesi anı görüntülendi.

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Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkardı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı.

Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.

Denizdeki top mermileri fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Top mermilerinin imha edilmesi anı Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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