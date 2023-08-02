İnsanlık dışı faul... Marcelo rakibinin ayağını kırdı! Oyundan atıldı, ağlayarak özür diledi

Libertadores'te oynanan maçta Marcelo, rakibini ağır şekilde sakatladı. İnsalık dışı faul sonrası Marcelo oyundan atıldı. Büyük tepki gören Brezilyalı yıldız ağlayarak oyundan çıkarken sonrasında özür diledi.

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Bu sabaha karşı oynanan Libertadores Kupası son 16 maçında Arjantin ekibi Argentinos Juniors, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladı.

Maçın 58. dakikasında eski Real Madrid'li yıldız Marcelo ile rakip takımdan Luciano Sanchez ikili mücadeleye girdi.

Marcelo, topu kurtarmak isterken rakibinin bacağına şiddetli şekilde bastı.

İlk etapta oyun devam ederken, Marcelo, durumun ciddiyetini anlayarak hakeme maçın durması için itiraz etti ve gözyaşlarına boğuldu.

Sanchez'in bacağının kırıldığı anlaşılırken Marcelo ise kırmızı kart gördü.

Maçın ardından konuşan Marcelo, "Bugün çok zor bir an yaşadım. Bir meslektaşıma istemeden zarar verdim. Luciano Sanchez'e geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.