Celal Sel kimdir, aslen nereli kaç yaşında? İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel hayatı ve ailesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Celal Sel'in hayatı da merak edildi. Peki kimdir Celal Sen, aslen nereli, kaç yaşında? Celal Sen eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Celal Sel'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Celal Sel, aslen nereli, yaşı kaç? İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel eşi ve çocukları kimdir?

Celal Sel kimdir, aslen nereli?

Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal SEL, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur.

Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde ilimizde göreve başlamıştır.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal SEL evli ve bir çocuk babasıdır.