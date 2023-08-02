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Hasan Yiğit kimdir, aslen nereli? Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit hayatı görevleri

Hasan Yiğit kimdir, aslen nereli? Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit hayatı görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrası Hasan Yiğit merak konusu oldu. Peki Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit kimdir, aslen nereli?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit kimdir, aslen nereli?

Hasan Yiğit kimdir?

8 yıldır Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde görev yaptı.
İkinci sınıf Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Yiğit, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na “Daire Başkan Yardımcısı” olarak atanmıştı. Memuriyet hayatında 26 yıldır hizmet veren Hasan Yiğit, Emniyet Teşkilatı’nda da 22 yıldır görev yapıyor.
8 yıldır da Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Hasan Yiğit, bir süre Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak hizmet verdikten sonra Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Şimdi ise Erdoğan'ın onayı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

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