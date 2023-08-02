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Avrupa kupalarında 232. maç! Beşiktaş, Arnavutluk'ta tur peşinde

Avrupa kupalarında 232. maç! Beşiktaş, Arnavutluk'ta tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci müsabakasında yarın saat 21.00’de Air Albania Stadyumu’nda Arnavut temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 3-1’lik skorla galip geldikleri ilk maç sonrası Arnavutluk deplasmanında tur için sahaya çıkacak. Kartal'ın alacağı herhangi bir galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de tur atlamasını sağlayacak.

Avrupa kupalarında 232. müsabaka

Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 231 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 85 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 302 defa havalandırırken kalesinde de 347 gole engel olamadı.

Stuart Attwell düdük çalacak

KF Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell’in yardımcılıklarını Konstantin Hatzidakis ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi John Brooks olacak.

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