LPG'ye büyük zam geldi 2 Ağustos LPG litre fiyatı İstanbul Ankara İzmir

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor, Petrol varil fiyatlarındaki yükseliş anında kullanıcıya yansıtılıyor. LGP'ye 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. 2 Ağustos itibarıyla LPG litre fiyatı İstanbul'da 16.63 liraya yükseldi.Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 34,46 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36,09 liradan satılıyor.
Güncel LPG fiyatları
LPG ise İstanbul'da 16,63 liradan satılıyor.
Ankara'da ise LPG'nin litre fiyatı 16.67 liradan satılıyor.
İzmir'de LPG fiyatları 16.45 liradan satılıyor.