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Konya'da uyuşturucu sevkiyatına büyük operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da uyuşturucu sevkiyatına büyük operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da narkotik polisleri ihbar üstüne uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucuların bulunduğu tır ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, uyuşturucu taşıyan bir tırı takibe aldı. Ekipler, Yeni İstanbul Caddesi'nde duran tırdan, hafif ticari araca uyuşturucu taşındığı sırada operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden şüphelilerden biri, hafif ticari araçla kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Operasyonda, M.İ, E.K. ile S.A ve eşi M.A. gözaltına alındı. Tırda yapılan aramada, 2 kilogram metamfetamin, 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyon anı ise caddedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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