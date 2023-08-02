Altın fiyatlarında son durum gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş 'kazandıranları' sıraladı

Ons altındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı dünü 1.686 liradan tamamladı. Peki 2 Ağustos 2023 altın fiyatlarında son durum ne? Düşüş devam ediyor mu? İşte altın yatırımcısının merak ettiği rakamlar...

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Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu diye araştırmalar sürüyor. Düğünü olanlar, altın borcu olanlar altın fiyatlarını merak ediyor. 2 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.686 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.690 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını 11.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.949 dolardan işlem görüyor.

Hangisi kazandırır? İslam Memiş açıkladı

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, TV100'deki yazısında kazandıran araçları sıraladı ve şunları kaydetti:

"Kısa vadede altın, borsa, döviz gibi enstrümanların getirisi olabilir.

Uzun vadede altın, konut ve toprağın daha fazla kazandırdığını söyleyebilirim.

Rakam mı?

2010-2023 getiriler:

Altın ( vadesiz gram altın ) = % 2.429

Konut ( Kira gelirleri dahil) = % 2.038

Dolar vadeli mevduat = % 1.665

Euro vadeli mevduat = % 1.127

TÜFE = % 647

TL vadeli mevduat = % 350

Altın biriktirip, kira geliri için konut alan enflasyon geçene kadar korunmuş olur. Yeni şehirler ve yeni imar alanlardaki şans için de toprak avantajı ön planda durmaya devam ediyor."