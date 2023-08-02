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Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi

Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Engin Dinç'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Engin Dinç, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Dinç eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.  Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne Engin Dinç atandı. 

Bu gelişme sonrasında Engin Dinç'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Engin Dinç, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Dinç eşi ve çocukları kimdir?

Engin Dinç kimdir?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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