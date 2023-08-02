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Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı

Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı

Tekirdağ'da alüminyum dolu kamyonu kamyonu kullanan kamyon şoförü kamyonun kapağını açınca üzerine 1 ton ağırlığında alüminyum düştü.

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Olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı; yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü.

Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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