Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı

Tekirdağ'da alüminyum dolu kamyonu kamyonu kullanan kamyon şoförü kamyonun kapağını açınca üzerine 1 ton ağırlığında alüminyum düştü.Abone ol
Olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı; yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü.
Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.