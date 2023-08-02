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Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri

Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Ünsal Hayal'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Ünsal Hayal aslen nereli, kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne Ünsal Hayal atandı.  Ünsal Hayal'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Ünsal Hayal aslen nereli, kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

Ünsal Hayal kimdir?  

1971 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde doğan Ünsal HAYAL İlk ve ortaokul tahsilini Menemen'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İzmir Polis Kolejinde eğitim görmeye başlamış ve 1993 yılında Komiser Yardımcısı olarak Polis Akademisinden mezun olmuştur. İlk atama yeri olan Amasya'dan Özel Harekat kursuna katılmış daha sonra sırasıyla Şırnak, İzmir, Muş ve tekrar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğündeçalışmıştır. 03/07/2018 tarihinde1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak atanmıştır. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Yeni Bartın Emniyet Müdürü olarak atandı.

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