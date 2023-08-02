Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı

Elazığ'da gece saatlerinde bir mahallenin patlayan trafosu çevredeki otluk ve ağaçlık alanlarda yangına sebep oldu.

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Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin elektriğini sağlayan trafo bomba gibi patladı. Olayın ardından etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle otluk alan ile ağaçlar yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.