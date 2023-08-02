BIST 7.221
DOLAR 26,96
EURO 29,62
ALTIN 1.689,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı

Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı

Elazığ'da gece saatlerinde bir mahallenin patlayan trafosu çevredeki otluk ve ağaçlık alanlarda yangına sebep oldu.

Abone ol

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin elektriğini sağlayan trafo bomba gibi patladı. Olayın ardından etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle otluk alan ile ağaçlar yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!
Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı
Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı
Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti!
Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti!
Antalyalılara ve tatilcilere büyük uyarı! "Hava sıcaklığı 8 derece artabilir"
Antalyalılara ve tatilcilere büyük uyarı! "Hava sıcaklığı 8 derece artabilir"
Türkiye'de yılın ilk yarısında 15,9 milyon ton ham çelik üretildi!
Türkiye'de yılın ilk yarısında 15,9 milyon ton ham çelik üretildi!
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak!
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak!
Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi
Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi
İkinci el araç piyasasıyla ilgili açıklama: Ciddi düşüş sağlandı! Ticaret Bakanlığı, ağustos-eylül aylarına işaret etti
İkinci el araç piyasasıyla ilgili açıklama: Ciddi düşüş sağlandı! Ticaret Bakanlığı, ağustos-eylül aylarına işaret etti
Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi!
Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi!
Altın fiyatlarında son durum gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş 'kazandıranları' sıraladı
Altın fiyatlarında son durum gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş 'kazandıranları' sıraladı