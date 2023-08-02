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Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF duyurdu

2023-2024 sezonunda görev yapacak klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak olan klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakem listesinde şu isimler yer alıyor:

Çağdaş Altay (İstanbul)
Mert Güzenge (İstanbul)
Mete Kalkavan (İstanbul)
Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul)
Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul)
Volkan Bayarslan (İstanbul)
Ali Şansalan (Çanakkale)
Arda Kardeşler (Bursa)
Atilla Karaoğlan (Sakarya)
Cihan Aydın (Bursa)
Erkan Özdamar (Çanakkale)
Turgut Doman (Eskişehir)
Abdulkadir Bitigen Kayseri
Burak Pakkan (Ankara)
Kadir Sağlam (Ankara)
Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara)
Bahattin Şimşek (Aydın)
Direnç Tonusluoğlu (İzmir)
Halil Umut Meler (İzmir)
Ümit Öztürk (Denizli)
Yiğit Arslan (İzmir)
Burak Şeker (Antalya)
Murat Erdoğan (Antalya)
Sarper Barış Saka (Antalya)
Yasin Kol (Trabzon)
Zorbay Küçük (Adana)

Video Yardımcı Hakem Listesi
Emre Malok (İstanbul)
Hüseyin Göçek (İstanbul)
Onur Özütoprak (İstanbul)
Özgür Yankaya (Edirne)
Alper Çetin (Kocaeli)
Erkan Engin (Sakarya)
Suat Arslanboğa (Eskişehir)
Mustafa İlker Coşkun (Ankara)
Serkan Tokat (Ankara)
Alper Ulusoy (İzmir)
Hakan Ceylan (İzmir)
Koray Gençerler (Manisa)
Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)
Bülent Birincioğlu (Trabzon)

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