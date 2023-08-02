BIST 7.218
DOLAR 26,96
EURO 29,61
ALTIN 1.690,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı yerde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.

Abone ol

Kırklareli merkez, Babaeski ve Vize ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 adet kazı malzemesi ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Babaeski, Vize ve merkez ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında, 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 adet muhtelif kazı malzemesi ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama
Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti!
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti!
Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri
Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri
Otelciler isyan etti! Günlük kiralık evler otel sektörüne vurgun yaptı
Otelciler isyan etti! Günlük kiralık evler otel sektörüne vurgun yaptı
İstanbul Havalimanı'na Global Traveler dergisinden 2 ödül
İstanbul Havalimanı'na Global Traveler dergisinden 2 ödül
Tokat'ta 67 yaşındaki kadın 43 yıllık eşi için ehliyet sınavına girdi
Tokat'ta 67 yaşındaki kadın 43 yıllık eşi için ehliyet sınavına girdi
Fenerbahçe'den iki bomba transfer! Dzeko devreye girdi, geri sayım başladı!
Fenerbahçe'den iki bomba transfer! Dzeko devreye girdi, geri sayım başladı!
İbrahim Ergüder kimdir, aslen nereli? Düzce Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve eşi kimdir?
İbrahim Ergüder kimdir, aslen nereli? Düzce Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve eşi kimdir?
Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı
Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!