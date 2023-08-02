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Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama

Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürpriz değişim yemeğinde buluştuğu isimlerden Murat Karayalçın, "Tabii ki yemekte sorunları konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, belediye seçimlerinin önemini ifade ettik. Ne yapılması gerektiğine ilişkin sohbetimiz oldu. Bu kadar. ‘Abi formülleri’ falan böyle bir şey yok” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan “değişim” tartışmaları üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde önceki gün akşam yemeğinde buluştu.

Sürpriz buluşmanın ardından ortaya atılan "abi" formülü iddialarına Karayalçın'dan yalanlama geldi.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP’de “değişim” isteyenlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları, eski CHP Genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in de katıldığı görüşmede CHP’nin ve yerel seçimlerin gündeme geldiğini söylerken partinin tüm kadrolarının çalışmalarını sağlayacak bir “dönüşüm” gerektiğini vurguladı.

‘Abi formülleri’ falan böyle bir şey yok

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a konuşan Karayalçın, görüşmenin, “özel” bir kapsamı olmadığını belirtti. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına davet edildiklerini, tören öncesinde dört isim olarak birlikte yemek yediklerini aktaran Karayalçın, “Sonrasında da etkinliğe gittik, hepsi bu. Hepimiz CHP’liyiz. Tabii ki yemekte sorunları konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, belediye seçimlerinin önemini ifade ettik. Ne yapılması gerektiğine ilişkin sohbetimiz oldu. Bu kadar. ‘Abi formülleri’ falan böyle bir şey yok” dedi.

“İmamoğlu’na yönelik bir desteğiniz oldu mu” sorusuna ise Karayalçın, “Böyle şeyler hiç konuşulmadı. Böyle bir talep olmadı, böyle bir konu da açılmadı” yanıtını verdi.

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