BIST 7.221
DOLAR 26,96
EURO 29,62
ALTIN 1.689,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

4 çocuk babası evinin bahçesinde öldürüldü! Cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 çocuk babası evinin bahçesinde öldürüldü! Cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı

ERZİNCAN'da önceki gün 4 çocuk babası Nadim Yeşil’in (65) öldürülmesi olayıyla ilgili cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı. Olay günü yakalanıp tutuklanan zanlının uyuşturucu madde içtiği, maktulü sopayla kafasına vurup bayılttıktan sonra kürekle öldürdüğü ve polislere yakalanınca da “Ben Mehdi’yim” dediği öğrenildi.

Abone ol

Önceki gün Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana gelen 4 çocuk babası Nadim Yeşil’in öldürülmesi olayıyla ilgili cinayet zanlısı Hacı Cerap Kaya’nın (37) tutuklanmasıyla detaylar da ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan Nadim Yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Hacı Cerap Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetle ilgili ifade ve detay bilgilere İHA muhabiri ulaştı. Olayla ilgili şu detaylar yer aldı.

Cinayetin işlendiği 31.07.2023 gününün iki gün öncesinde zanlı Hacı Cerap Kaya Erzurum’a gitti. Erzurum’da temin ettiği metamfetamin uyuşturucu maddeden Erzincan’a dönüp yükse dozda kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle bir süre Hamidiye Mahallesinde dolaşan zanlı, daha sonra Nadim Yeşil’in evinin bahçesine girerek burada beklemeye başladı.

Bu sırada maktul Nadim Yeşil ile karşılaşan zanlı önce yumruk atıp daha sonra sopayla Yeşil’i bayılttı.

Zanlının daha sonra da kürekle Yeşil’in kafasına vurarak öldürdüğü ifadeye yansıdı.

Maktulün yakınlarının eve gelip cinayet olayıyla karşılaşmaları üzerine durum polise bildirildi.

Bir süre olay yerine yakın noktada bekleyen zanlı polisler tarafından gözaltına alınınca da “Ben Mehdi’yim” dedi.

Yürütülen tahkikat sonrasında zanlı tutuklanarak Erzincan L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının tek kişilik geçici koğuşta tutulduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı...
Foto Galeri Eyyam-ı Bahur bugün başlıyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, flaş İstanbul detayı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF duyurdu
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF duyurdu
Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
Kırıkkale'de jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama
Murat Karayalçın'dan Ekrem İmamoğlu buluşmasıyla ilgili kritik açıklama
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti!
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti!
Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri
Ünsal Hayal kimdir, aslen nereli? Bartın Emniyet Müdürü hayatı ve görev yerleri
Otelciler isyan etti! Günlük kiralık evler otel sektörüne vurgun yaptı
Otelciler isyan etti! Günlük kiralık evler otel sektörüne vurgun yaptı
İstanbul Havalimanı'na Global Traveler dergisinden 2 ödül
İstanbul Havalimanı'na Global Traveler dergisinden 2 ödül
Tokat'ta 67 yaşındaki kadın 43 yıllık eşi için ehliyet sınavına girdi
Tokat'ta 67 yaşındaki kadın 43 yıllık eşi için ehliyet sınavına girdi
Fenerbahçe'den iki bomba transfer! Dzeko devreye girdi, geri sayım başladı!
Fenerbahçe'den iki bomba transfer! Dzeko devreye girdi, geri sayım başladı!
İbrahim Ergüder kimdir, aslen nereli? Düzce Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve eşi kimdir?
İbrahim Ergüder kimdir, aslen nereli? Düzce Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve eşi kimdir?
Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı
Elazığ'da korkutan patlama! Trafo patlayınca ağaçlık alan alev alev yandı
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!