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Giresun'da acı kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 13 yaralı

Giresun'da acı kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 13 yaralı

Giresun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs üstgeçit demirlerine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 13 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralanan 1’i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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