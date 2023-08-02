Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, iddiaya göre 20 yıl sonra "İnci Taneleri" isimli diziyle televizyona dönüş yapıyor. Erdoğan, kendisinin kaleme alacağı dizide başrolde yer alacak.

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Bir Demet Tiyatro ile Türk Televizyon tarihine geçen Yılmaz Erdoğan, televizyon hasretine son veriyor. Usta oyuncu, yazıp başrolünde oynayacağı "İnci Taneleri" dizisiyle dönüş yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan 20 yıllık aradan sonra bir ilke imza atacak.

Ulusal kanala kendisinin yazıp başrolünü oynayacağı bir dizi çekecek. Ekranı özleyen usta kalem çok etkili bir melodramla televizyona dönüş yapacak.

Bugüne kadar sinema ve ekran tarihine geçen sayısız unutulmaz projeye imza atan Erdoğan'ın yeni dizisinin adı ise İnci Taneleri.

Dizinin kanalı yakında netleşecek

Yılmaz Erdoğan'ın şu günlerde senaryosunu yazdığı dizinin kadro çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Dizinin kanalı ve yönetmeni de yakında netleşecek.