Kartal'da otobüse korku dolu saldırı! Otobüsün önünü kesti, muavini bıçakla kovaladı

Kartal'da bir yolcu otobüsünün önünü kesen bıçaklı saldırgan kendisini uyarak muavini bıçakla kovaladı.

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Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı. Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu. Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.