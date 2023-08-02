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Ali Canbolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Muğla Emniyet Müdürü ailesi ve görev yerleri

Ali Canbolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Muğla Emniyet Müdürü ailesi ve görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne Ali Canbolat atandı. Peki kimdir Ali Canbolat, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Canbolat eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne Ali Canbolat atandı. Peki kimdir Ali Canbolat, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Canbolat eşi ve çocukları kimdir? 

Ali Canbolat, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.

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