Muğla’da su kullanımı yüzde 25 arttı!

MUĞLA'da bu yıl kullanılan içme suyu miktarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 25’lik bir artış gerçekleşti. Ayrıca baraj doluluk oranlarında da çok ciddi bir düşüş yaşanırken, su tasarrufu uyarısında bulunuldu.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Muğla’da kullanılan içme suyu miktarında ciddi bir artış yaşandı. 2022 yılının ilk 7 ayında Muğla genelinde 8 milyon 484 bin 667 metreküp su kullanılırken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 milyon 579 bin 650 bin metreküpe yükseldi.

Bodrum susuz kalabilir

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve şuursuz su tüketiminin artması nedeniyle barajlar olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz yılların bu dönemleri baz alındığında il genelinde faaliyet gösteren barajlarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Özellikle yüzde 100 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor. Bodrum’un içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Geyik Barajı 2020 yılının 1 Temmuz tarihinde yüzde 85 doluluk oranına sahipken şu an yüzde 29, yine Bodrum’un içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Mumcular barajında doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

Kayıp kaçak oranı yüzde 18 düştü

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına Muğla genelinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2014 yılından bu yana 1 milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dâhil edildi ve vatandaşlara sunuldu. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla İçme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri artırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak siteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde artıma yapabilen sistemler kuruldu.

Su tasarrufu uyarısı

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ülkemizde de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. MUSKİ’den yapılan açıklamada, özellikle araç yıkama, bahçe sulamasının vahşi sulama ile yapılması, bozuk tesisatlar, duş ve diş fırçalama sürelerinin normalden fazla olması gibi birçok farklı nedenden kaynaklı olarak suyun boşa gittiği açıklandı. Suyun her bir damlasını dikkatli kullanarak su tüketimini en aza indirmek ve tasarruf etmenin büyük önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşlardan tasarruf konusunu ciddiye almaları istendi.