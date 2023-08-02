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Bilecik'te vahşet! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesip kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te vahşet! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesip kaçtı

BİLECİK'te Afgan uyruklu iki sevgilinin başlayan tartışması çok korkunç bitti.Kadının feryatları apartmanı inletti ve ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Tüyler ürperten olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

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Olay dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kopan parmakları topladılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

Babası ile zanlı yakalandı

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. 
Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.

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