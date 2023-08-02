Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Cengiz Ünder için ödenecek rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaştığı ve milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. Aynı haberde sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Marsilya'da 93 maçta 18 gol 9 asistle oynadı

2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katı sağladı.