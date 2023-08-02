Emre Başbuğ kimdir, aslen nereli? Gaziantep Emniyet Müdürü hayatı ve önceki görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Emre Başbuğ merak konusu oldu. Peki kimdir Emre Başbuğ, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Emre Başbuğ merak konusu oldu. Peki kimdir Emre Başbuğ, aslen nereli, kaç yaşında?

Emre Başbuğ kimdir?

1971 yılında Sivas ili Divriği ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Afyon Polis Kolejinde akabinde 1989 yılında Polis Akademisinde öğrenimine devam etti. Mezun olduğu 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Askerlik görevini 1995-1996 yıllarında yedek subay olarak Diyarbakır’da yerine getirdi. 15 yılı istihbarat hizmetlerinde olmak üzere sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kayseri, Hakkari ve Ankara illerinde görev yaptı. Toplamda 3 yıl olmak üzere 2 kez Birleşmiş Milletler Misyonlarında görev aldı. 02.07.2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti ve Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosu resmi görev yeri olmak kaydıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki görevini 19.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Şırnak Emniyet Müdürü olarak atandığı tarihe kadar sürdürdü.

07.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Gaziantep Emniyet Müdürü olarak atandı.