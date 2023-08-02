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Ailesinden araba kaçıran ehliyetsiz genç ölümden döndü! İki arabaya birden çarptı

Ailesinden araba kaçıran ehliyetsiz genç ölümden döndü! İki arabaya birden çarptı

Tekirdağ'da ailesinden habersiz araçlarını alan 17 yaşındaki genç kaçırdığı araçla kaza yaptı.

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Kaza, Tekirdağ'ın Alipaşa Mahallesi Ahmet Hamdi Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 06 CIS 652 plakalı hafif ticari araç ile Aydın Sokak’ta seyreden A.S. (17) idaresindeki 59 UU 296 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü A.S.'nin arkadaşları S.S. ve A.Ş. yaralandı. Yaralı iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü A.S.’nin sürücü belgesinin olmadığı ve otomobili ailesinden habersiz aldığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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