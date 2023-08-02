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HABER /  SAĞLIK

Böbrek taşı ile ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış yanıtladı

Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, Nazlı Özışık'ın moderatörlüğünü yaptığı Her Şeyin Başı Sağlık programında

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Böbrek taşı, genel olarak çok ciddiye alınan bir sağlık sorunu olmasa da, yaşayanlar bilir ki oldukça can yakan ve düşürmesi bir hayli sancılı ve zor bir problemdir.

Bu sağlık sorununu yaşayanlar genellikle bol sıvı tüketerek, ters durarak veya sık sık zıplayarak böbrek taşını düşürmeye çalışıyor.

Peki bu yöntemler böbrek taşı düşürmede ne kadar etkili?

Böbrek taşı ve tedavisi ile ilgili Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, Nazlı Özışık'ın moderatörlüğünü yaptığı Her Şeyin Başı Sağlık programında açıklamalarda bulunuyor.

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