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Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk 5 haftanın programı açıklandı.

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Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın müsabaka programı belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk 5 haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de ilk hafta programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma
21.00 Boluspor - Adanaspor

12 Ağustos Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor
19.15 Giresunspor - Bodrumspor
21.45 Kocaelispor - Manisa FK

13 Ağustos Pazar
17.00 Tuzlaspor - Çorum FK
17.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
19.15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor
21.45 Göztepe - Sakaryaspor

14 Ağustos Pazartesi
21.00 Şanlıurfaspor - Altay

Trendyol 1. Lig 2. hafta programı:
18 Ağustos Cuma
21.00 Çorum FK - Giresunspor

19 Ağustos Cumartesi
17.00 Bodrumspor - Erzurumspor FK
19.15 Ümraniyespor - Göztepe
21.45 Adanaspor - Şanlıurfaspor

20 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Boluspor
17.00 Manisa FK - Ankara Keçiörengücü
19.15 Sakaryaspor - Gençlerbirliği
21.45 Altay - Tuzlaspor

21 Ağustos Pazartesi
21.00 Eyüpspor - Kocaelispor

Trendyol 1. Lig 3. hafta programı:
25 Ağustos Cuma
21.00 Erzurumspor FK - Manisa FK

26 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor - Eyüpspor
19.15 Gençlerbirliği - Bodrumspor
19.15 Sakaryaspor - Ümraniyespor
21.45 Göztepe - Çorum FK

27 Ağustos Pazar
17.00 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
19.15 Boluspor - Şanlıurfaspor
21.45 Kocaelispor - Altay

28 Ağustos Pazartesi
21.00 Giresunspor -Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 4. hafta programı
1 Eylül Cuma
21.00 Adanaspor - Kocaelispor

2 Eylül Cumartesi
17.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor
17.00 Manisa FK - Tuzlaspor
19.15 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
21.45 Eyüpspor - Giresunspor

3 Eylül Pazar
17.00 Bodrumspor - Ümraniyespor
19.15 Çorum FK - Gençlerbirliği
21.45 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK
21.45 Altay - Göztepe

Trendyol 1. Lig 5. hafta programı
16 Eylül Cumartesi
16.00 Ankara Keçiörengücü - Şanlıurfaspor
16.00 Erzurumspor - Altay
19.00 Ümraniyespor - Çorum FK
19.00 Kocaelispor - Boluspor

17 Eylül Pazar
16.00 Tuzlaspor - Adanaspor
16.00 Giresunspor - Manisa FK
19.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
19.00 Göztepe - Bandırmaspor

18 Eylül Pazartesi
20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor

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