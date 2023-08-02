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Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı

Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı

Samsun'da aracın içinde uyuyan adam polis ekiplerini harekete geçirdi. Aracın içinde uyuyan şahısı ölü sanan vatandaşlar paniğe katıldı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Ağabali Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AJC 645 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücünün uzun süre hareketsiz kalmasından şüphelenen çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine 'şüpheli ölüm' düşüncesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrol ettikleri şahsın kamyonette uyuya kaldığını tespit edince uyandırılan şahıs, yapılan uyarıların ardından olay yerinden aracıyla birlikte ayrıldı. Durumun anlaşılmasının ardından ekipler de normale döndü.

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