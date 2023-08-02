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Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri

Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Ahmet Arıbaş'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Ahmet Arıbaş, aslen nereli kaç yaşında? Ahmet Arıbaş eski görevleri ve hayatı haberimizde.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Ahmet Arıbaş'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Ahmet Arıbaş, aslen nereli kaç yaşında? Ahmet Arıbaş eski görevleri ve hayatı haberimizde.

Ahmet Arıbaş kimdir?

Ahmet Arıbaş, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne atandı. Aksaray doğumlu olan Ahmet Arıbaş 2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2014'te bu görevinden ayrılan Arıbaş 27.12.2018 tarihli kararname ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; 2 Ekim 2021 tarih, 31616 sayı ve 2021/467 kararı ile bazı vali ve emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi. Karara göre; Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

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