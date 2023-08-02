BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.686,63
HABER /  EKONOMİ

Online yemek siparişlerinde en çok lahmacun tercih edildi!

Online yemek siparişlerinde en çok lahmacun tercih edildi!

Online yemek siparişlerinin 6 aylık verilerine göre market tarafında en yoğun sipariş, akşam 17-19 saatleri arasında verilirken, yemekte en yoğun ilgiyi kahvaltıda simit, öğle ve akşam yemeklerinde ise lahmacun gördü.

Abone ol

Trendyol, Trendyol Yemek ve Trendyol Hızlı Market uygulamalarına yönelik yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Geçen yıla göre restoran sayısını yaklaşık yüzde 31 oranında artıran Trendyol Yemek'in ilk yarı verilerine göre kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş verdi. Market, kasap, manav ve pet shop’lardan yaklaşık 4 bin 400, su siparişinde yaklaşık 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alındı.

Lahmacun yine zirvedeki yerini korudu

Trendyol Yemek’in son şampiyonu lahmacun, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yılın başından bugüne kadar en çok sipariş verilen yemek oldu ve zirvedeki yerini korudu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti. 81 ilin tamamında 3 büyük il dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve soğuk çay tercih edildi.

İstanbul’un en çok sipariş veren ilçeleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu. Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.

Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar; mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu. Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.

Kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş veriyor
Yılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop’lardan 4 bin 400, su siparişinde 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan Trendyol Hızlı Market uygulamasında kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Eskişehir en çok sipariş verilen şehirlerin başında geldi.

2023 yılı itibariyle kullanıcıları kasap, manav, pet shop, fırın için ay boyu süren çatı kampanyalar ile buluşturan Trendyol Market, kampanyalarına hızlı teslimat yapan marketlerle devam etti. 2023'ün ilk yarısında büyük marketlerde hayata geçirilen kupon fırsatlarıyla da kullanıcılar tasarruf sağladı.

İlk 6 ayda en çok tercih edilen atıştırmalıklar bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips, gofret olurken, kahvaltıda en çok salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta sipariş edildi. En çok sipariş verilen ürünler ise sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips oldu. Hafta sonu kaçamaklarında ise sebzeden ve meyveden sonra yine çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips tercih edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Destici'den bomba vergi ve emekli maaşı çıkışı: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz...
Mustafa Destici'den bomba vergi ve emekli maaşı çıkışı: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz...
Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL
Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL
Trakya'da son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor: Ayçiçeği bücür kaldı!
Trakya'da son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor: Ayçiçeği bücür kaldı!
Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi
Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri