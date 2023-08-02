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Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL

ESKİŞEHİR'de ekmek zammı sonrası ilginç bir kampanya düzenleyen fırıncı esnafı, poşetini getiren vatandaşlara ekmeği 7 lira yerine 5 liradan vererek çevre kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

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Eskişehir’de 5 lira olan 200 gram ekmek dün itibariyle 7 liraya satılmaya başlandı. Çoğu fırıncının ekmek zammını yeterli bulmadığı bilinirken, bir esnaf ilginç kampanyası ile dikkatleri çekti. Poşetini getirenlere ekmeği 7 lira yerine 5 liradan satan fırıncı esnafı, sürüm sağlarken aynı zamanda vatandaşları çevre kirliliğini azaltmaya teşvik ediyor.

Esnafın camına astığı ‘geri dönüşümü anında nakite çevirin”’ yazısı gözlere çarparken, ilginç kampanya mahalleli tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Esnafın duyarlılığı ise görenlerin takdirini topladı.

Eskişehir’de fırıncılık yapan Oğuzkan Akbal, çevre kirliliğini azaltmak için poşetini getiren vatandaşlara ekmeği 7 lira yerine 5 liradan sattıklarını söyledi.

Aynı zamanda vatandaşların ekmek zammından etkilenmemesini hedeflediklerini ifade eden Akbal, “Bildiğiniz gibi ekmeğe yeni zam geldi, 7 lira oldu. Biz de vatandaşımızın bu zamdan bir nebze etkilenmesi için poşetine getirene ekmeği 7 lira yerine 5 liradan veriyoruz. Buradaki amacımız hem insanları geri dönüşüme teşvik etmek, hem de gereksiz poşet tüketimini azaltmak. Bu geri dönüşüm çalışması vatandaşların ceplerine de etki etmiş oluyor. Aslında poşetin maliyeti iki liradan çok daha ucuz. Ama bizim buradaki asıl amacımız para kazanmaktan ziyade halkımızı yeşile teşvik etmek. Aynı zamanda bu bize sürüm de sağlıyor. Vatandaşın tepkisi çok olumlu. Kendi evlerinden poşet ya da bez çanta getiriyorlar. Bunları görmek bizi mutlu ediyor. Kampanyamıza talepler oldukça yoğun” dedi.

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