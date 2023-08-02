Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP-SHP eski genel başkanları ile yaptığı görüşme, CHP’deki kurultay süreci ve İBB başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Adaylıkla ilgili konuşan İmamoğlu, "meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor" dedi.

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İBB, Ataşehir İlçesi İçerenköy bölge halkının ihtiyacını karşılayacak spor tesisi inşasının temel atma törenine katıldı.

Kapalı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, ve zemin altı otoparkı ile spor olanağı sunacak İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni’ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, dün Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivaldeki bir yemekte partinin eski genel başkanlarıyla buluşmuş, görüşmede, partideki “değişim” tartışmaları ve kurultay süreci gündeme gelmişti.

"Makam meselesinin çok ötesinde"

Ekrem İmamoğlu, CHP-SHP eski genel başkanları ile yaptığı görüşme, CHP’deki kurultay süreci ve İBB başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.



İmamoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:



3 genel başkanımızla da sizinle paylaşamayacağım, partinin güncel konuları, geleceğin konuşulduğu çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yollara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim.



Adaylık meselesine de yanıt veren İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi vatanımı, şehrimi, partimi düşünecek ve bu konuda en sağlıkla kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede" diye konuştu.