BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.686,63
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP-SHP eski genel başkanları ile yaptığı görüşme, CHP’deki kurultay süreci ve İBB başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Adaylıkla ilgili konuşan İmamoğlu, "meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor" dedi.

Abone ol

İBB, Ataşehir İlçesi İçerenköy bölge halkının ihtiyacını karşılayacak spor tesisi inşasının temel atma törenine katıldı. 

Kapalı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, ve zemin altı otoparkı ile spor olanağı sunacak İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni’ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

İmamoğlu, dün Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivaldeki bir yemekte partinin eski genel başkanlarıyla buluşmuş, görüşmede, partideki “değişim” tartışmaları ve kurultay süreci gündeme gelmişti. 

"Makam meselesinin çok ötesinde"

Ekrem İmamoğlu, CHP-SHP eski genel başkanları ile yaptığı görüşme, CHP’deki kurultay süreci ve İBB başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
 
İmamoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu: 
 
3 genel başkanımızla da sizinle paylaşamayacağım, partinin güncel konuları, geleceğin konuşulduğu çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yollara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim. 
 
Adaylık meselesine de yanıt veren İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi vatanımı, şehrimi, partimi düşünecek ve bu konuda en sağlıkla kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri
Böbrek taşı ile ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış yanıtladı
Böbrek taşı ile ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış yanıtladı
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Cengiz Ünder için ödenecek rakam belli oldu
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Cengiz Ünder için ödenecek rakam belli oldu
Antalya'da beton mikseri dehşet saçtı! 11 aracı biçip devrildi
Antalya'da beton mikseri dehşet saçtı! 11 aracı biçip devrildi
Kırşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu! Şehrin ortasına uyuşturucu tesisatı kurdular
Kırşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu! Şehrin ortasına uyuşturucu tesisatı kurdular
Emre Başbuğ kimdir, aslen nereli? Gaziantep Emniyet Müdürü hayatı ve önceki görevleri
Emre Başbuğ kimdir, aslen nereli? Gaziantep Emniyet Müdürü hayatı ve önceki görevleri