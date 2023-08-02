Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, gerçek mal varlığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, servetini tek tek sayarak herkesi şoke etti.
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yıllardır pek çok farklı konuyla gündemden düşmeyen bir isim.
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Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, servetine yönelik çıkan iddiaları yalanladı.
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Tatlıses, servetini yazılı olarak açıkladı. İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...
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