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Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

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Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, gerçek mal varlığını açıkladı.

Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, servetini tek tek sayarak herkesi şoke etti. 

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Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yıllardır pek çok farklı konuyla gündemden düşmeyen bir isim.

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Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, servetine yönelik çıkan iddiaları yalanladı.

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Tek tek saydı: İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Tatlıses, servetini yazılı olarak açıkladı. İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...

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