Mustafa Destici'den bomba vergi ve emekli maaşı çıkışı: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Destici "emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır." dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var"

Vergi sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları söyledi:

"Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Geliri düşük olan ile geliri yüksek olan akaryakıtta aynı Özel Tüketim Vergisi'ni ödememelidir. Bu adil, hakkaniyetli değildir. Türkiye'nin en zengin, en varlıklı insanıyla 7 bin 500 lira emekli maaşı alan ya da 11 bin 400 lira asgari ücret alan akaryakıt istasyonuna gittiğinde aynı miktarda ÖTV ödememelidir.

Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Emekli maaşları

Mustafa Destici, emeklilerin maaşlarının yılbaşı beklenmeden yeniden düzenlenerek artırılması gerektiğini kaydetti.

Yerel seçimler

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi? Millet İttifakı'nda olan büyükşehirlerde işbirliği olacak mı?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir, bir pazarlık ittifakı asla değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbesine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Bu anlamda, Büyük Birlik Partisi ittifaka, ittifakın ruhuna bağlıdır." cevabını verdi.

Mustafa Destici, "Son genel seçimlerde, Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimizle yer aldık. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili, bütün hazırlıklarımız da bütün belediyelerde yine kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir lakin Cumhur İttifakı çatısı altında İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde bir işbirliği gündeme gelir ve ortak bir zeminde buluşursak elbette bunu da Büyük Birlik Partisi olarak yetkili kurullarımızla değerlendiririz." dedi.