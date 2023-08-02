Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi!

CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi yayını sırasında beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Narlıdere Belediye Başkanı bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Engin'in ilk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.