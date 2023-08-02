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Yavuz Sağdıç kimdir, aslen nereli? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdık hayatı-eğitim hayatı

Yavuz Sağdıç kimdir, aslen nereli? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdık hayatı-eğitim hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki kimdir Yavuz Sağdıç aslen nereli, kaç yaşında? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki kimdir Yavuz Sağdıç aslen nereli, kaç yaşında? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşi ve çocukları kimdir?

Yavuz Sağdıç kimdir?

1972 yılında Ankara ilinde doğdu.1990 yılında Polis Kolejinden, 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Washington Büyük Elçiliği, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı, 2017 yılından itibaren Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

02.07.2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

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