BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.686,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da feci kaza! Freni patlayan otomobil ve direk arasında kaldı

Muğla'da feci kaza! Freni patlayan otomobil ve direk arasında kaldı

Muğla'da yaya olarak yolda olan bir kişi freni patlayan araç ve elektrik direği arasında kaldı.

Abone ol

Olay Muğla'nın Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı.

Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan 30 yaşlarındaki O.Ö isimli erkek yayanın ayağı koptu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi!
Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi!
Yavuz Sağdıç kimdir, aslen nereli? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdık hayatı-eğitim hayatı
Yavuz Sağdıç kimdir, aslen nereli? Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdık hayatı-eğitim hayatı
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! Toplu taşıma, servis ve taksi...
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! Toplu taşıma, servis ve taksi...
Online yemek siparişlerinde en çok lahmacun tercih edildi!
Online yemek siparişlerinde en çok lahmacun tercih edildi!
Mustafa Destici'den bomba vergi ve emekli maaşı çıkışı: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz...
Mustafa Destici'den bomba vergi ve emekli maaşı çıkışı: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz...
Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL
Fırıncı esnafından daha önce görülmemiş kampanya: Bunu yapana ekmek 5 TL
Trakya'da son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor: Ayçiçeği bücür kaldı!
Trakya'da son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor: Ayçiçeği bücür kaldı!
Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi
Adana Demirspor'a yarın konuk olacak CFR Cluj Adana'ya geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı