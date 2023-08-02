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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü! 22 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü! 22 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde u dönüşü sırasında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, sabaha karşı Muğla'nın Bodrum İlçesi Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobil, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Ramazan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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