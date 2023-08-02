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Poşet ücretine ilişkin yeni gelişme! Tüketici "25 kuruş" ödemeye devam edecek

Poşet ücretine ilişkin yeni gelişme! Tüketici "25 kuruş" ödemeye devam edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırılırken, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar ise 25 kuruş olarak devam edecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çeşitli ürünlerden alınan geri kazanım pay tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.

Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırılırken, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

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