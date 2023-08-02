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Askerlik yol parası nereden alınır, kimler alabilir? Başvuru mu gerekiyor?

Askerlik yol parası nereden alınır, kimler alabilir? Başvuru mu gerekiyor?

Askerlik yerleri için MSB geçtiğimiz günlerde açıklamaya yaptı ve askerlik yerleri sorgulama sayfasının erişime açıldığını duyurdu. 2023 Ağustos celbinin açıklanmasının ardından adaylar, vatani görevini yerine getirecek. Peki Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır. Yol masrafı ne zaman yatar?

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Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber erişime açıldı. 2023 Ağustos celbinin açıklanmasının ardından adaylar, vatani görevini yerine getirecek. Bu süreçte merak edilen konulardan biri de askerlik yol parası oldu. Peki Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır. Yol masrafı ne zaman yatar? 

Ayrıca 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi bazı detayları da araştırıyor. "Askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatar?" merak edilen detaylardan. İşte konu hakkında bilgiler...

Yol masrafı parası nasıl alınır?

Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir. Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Ağustos 2023

Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 07 Eylül 2023

Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ekim 2023

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