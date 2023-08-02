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Eyyam-ı Bahur vantilatör satışlarını patlattı! Klima alamayan vantilatöre koştu!

Eyyam-ı Bahur vantilatör satışlarını patlattı! Klima alamayan vantilatöre koştu!

Çöl sıcaklarından sonra eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte klima alamayanlar ucuz ve pratik olan vantilatöre yöneldi.

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klima taktıramayanlar, ayaklı, masaüstü, soğuk buharlı gibi pek çok çeşidi bulunan vantilatöre yöneldi. Türkiye’de her yıl 5 milyon adet vantilatör üretiliyor ve her sezon bunun 4 milyon adeti satılıyor. Sadece yüzde 10 oranında ithalat söz konusuyken, üretimin yüzde 20’si ise ihraç ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İSTOÇ İş Adamları Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, “Üretimin yüzde 90’ı Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Özellikle artan sıcaklıklar karşısında İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’ye ihracatımız hız kazandı. Bu sene ihracatın üretimdeki payı yüzde 50’lere kadar çıktı. Fiyatlara baktığımız zaman da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30-40’lık bir fiyat artışı söz konusu. Ancak bu fiyat artışı gerçek artışı yansıtmıyor. Çünkü ürün sezonluk bir ürün olduğu lojistik ve depolama sıkıntısından dolayı üreticiler düşük karlılıkla ürünlerini elden çıkarma telaşı içerisindeler. En çok satılan modeller ayaklı vantilatörler. Masa başı çalışanlar da usb girişli bilgisayara takılan masa fanlarını tercih ediyorlar. Sanayide de büyük güçlü fanlar kullanılıyor. Hatta plajlarda da soğuk buharlı vantilatörlerin kullanıldığını söyleyebiliriz” dedi.

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