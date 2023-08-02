Maltepe'de fare sorunu vatandaşla belediyenin arasına girdi

İstanbul Maltepe'de bir sitede sokak hayvanları için koyulan etlere fare dadandı. Fareler için belediyeden yardım isteyen vatandaşlara belediyenin verdiği yanıt tepki topladı.

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Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan bir siteye yakın noktada sokak hayvanlarının beslenmesi için boş araziye, vatandaşlar tarafından et bırakıldı. Sokak hayvanlarından kalan etleri ise fareler yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Belediyesi'ne konuyla ilgili çok sayıda şikâyet yapıldı. Vatandaşlar, çözüm beklerken Maltepe Belediyesi, şikâyette bulunan vatandaşlara, "Site yönetimiyle konuyu görüşmeniz gerekmektedir. 5190 Sayılı yasa çerçevesinde hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz" cevabını verdi.

Bu yanıta sinirlenen bir vatandaş site yetkililerinin konu hakkında önem almak için çalışmalar yaptığını belirterek "Sayın yetkili site içerisinde yönetim bu konuda çalışıyor. Bu site dışında kurulan ve Narcity duvar dibine kurulan hayvan besleme noktası. Sağlığımız bu şekilde tehdit altında iken sizlere de halk sağlığını korumak düşer diye düşünüyorum." diyerek yanıt verdi.