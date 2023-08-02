İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı-2023, nereden alınır?

Bursluluk Sınavı (İOKBS), MEB tarafından 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara uygulanıyor. Eğitim öğretim hayatlarını burslu olarak devam ettirmek isteyen öğrenciler sınav yerleri için araştırmalara başladı. 2023 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt arıyor.

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İOKBS bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı araştırılıyor. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulamalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 İOKBS kılavuzunu yayımlamıştı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları için düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. İşte, MEB ile bursluluk sınavı hakkında tüm detaylar...

Bu sene uygulanacak bursluluk sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

2023 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.