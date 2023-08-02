BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.686,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Muğla’nın üstünde büyü var" diyerek ormanı yakmış!

"Muğla’nın üstünde büyü var" diyerek ormanı yakmış!

MUĞLA'nın MENTEŞE ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.

Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu transfer oluyor iddiası
Beşiktaş'a Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu transfer oluyor iddiası
İstanbul'u besleyen iki baraj kurudu! Artık hayvanlar otluyor!
İstanbul'u besleyen iki baraj kurudu! Artık hayvanlar otluyor!
Patron işçilere acımadı mahkeme gerekeni yaptı! Yapılan haksızlığa tazminat cezası
Patron işçilere acımadı mahkeme gerekeni yaptı! Yapılan haksızlığa tazminat cezası
Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü!
Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü!
Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş sözler: Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti...
Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş sözler: Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti...
Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi
Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı-2023, nereden alınır?
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı-2023, nereden alınır?
Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı
Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu devam ediyor!
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu devam ediyor!
Eyyam-ı Bahur vantilatör satışlarını patlattı! Klima alamayan vantilatöre koştu!
Eyyam-ı Bahur vantilatör satışlarını patlattı! Klima alamayan vantilatöre koştu!
Askerlik yol parası nereden alınır, kimler alabilir? Başvuru mu gerekiyor?
Askerlik yol parası nereden alınır, kimler alabilir? Başvuru mu gerekiyor?
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü! 22 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü! 22 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi