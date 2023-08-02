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Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi

Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi

TEKİRDAĞ'da cinnet getiren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine doğru ateş etti. Olay yerine gelen özel harekât polisleri, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Ç. (38) isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı.

Mermisi bitince bu kez eline satır aldı

Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu. Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

Eve operasyon düzenleyen özel harekât polisleri, kapıyı kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. 

Evde 1 kişi baygın bulundu

Evde bulunan baygın haldeki Tarık T. (43) adlı şahıs ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreste inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

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