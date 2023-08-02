Beşiktaş'a Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu transfer oluyor iddiası

Siyah-beyazlıların, Arsenal'den ayrılması beklenen sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş yönetiminin Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Nicolas Pepe'yi gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.



Pepe, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyordu.



1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezonu Nice'te kiralık geçirdi. Fransız ekibinin formasıyla 28 maça çıkan Pepe, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 de asist kaydetti.