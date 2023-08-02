Türk şirketi dünyanın önde gelen yazılım platformuna girdi!

Wellbees, yazılım platformu G2’ye girmeye hak kazandı. Platformda yalnızca gerçek müşteri yorumları olan yazılım ve teknoloji şirketleri yer alabiliyor.

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Wellbees, dünyanın önde gelen yazılım platformlarından G2’ye girdi. Yılda 80 milyon kişinin gerçek müşteri yorumlarına dayanarak, kendileri için en uygun yazılımı seçmelerine ve bunun için şirketlerden teklif almalarına olanak tanıyan G2 platformunda 145 binin üzerinde ürün ve hizmet yer alıyor. Kullanıcılar, G2 platformunda yaptıkları yorumlarda Wellbees’i neden kullandıklarını ve nasıl bir fayda sağladıklarını anlattı.

“Şirketler esenliğin en az bir boyutunda çalışmalar yürütüyor”

Çalışanların iyi olma halinin özellikle pandeminin ardından şirketlerin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu söyleyen Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Araştırmalar, İK profesyonellerinin yüzde 88’inin, sağlık ve esenlik desteğinin çalışanların motivasyonu açısından önemli olduğuna inandığını gösteriyor. Şirketlerin çok büyük bir bölümü duygusal, fiziksel, sosyal, finansal, çevresel, mesleki olarak ayrılan esenlik boyutlarının en az birine yönelik çalışmalar yürütüyor. Kullanıcılarımızın ürünümüze yönelik yorumları neticesinde başta ABD merkezli olmak üzere yazılım alanında dünya devlerinin olduğu G2 platformuna girmeye hak kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda mutluluğun formülünü tüm dünyaya taşıma hedefimiz doğrultusunda da bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz” dedi.